Rescatan a enorme perro de casi 90 kilos de una montaña

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos fueron registrados cerca de la ciudad de Salt Lake City, en Utha, cuando 'Floyd', el can, con su dueño llegaron a la cumbre del sendero Grandeur Peak.

Según comentó el hombre responsable del animal, al intentar bajar el perro de 86 kilos se negó a continuar pues se encontraba bastante cansado, por lo que se vio en la necesidad de pedir ayuda para bajar a su mascota de la montaña antes de que el frío de la noche empezara a tornarse un problema.

Es así que el personal de Búsqueda y Rescate del Condado de Salt Lake, se pusieron en marcha para bajar a 'Floyd' en una camilla que fue cargada por varios de ellos, según se aprecia en los videos y fotografías tomados por ellos mismos.

Las imágenes del perro siendo cargado por los hombres mientras el descansa cómodamente se ha ganado el cariño y risas del público que encuentran tierna la situación del perro.

Authorities rescued a 190-pound mastiff named Floyd from a mountain near Salt Lake City as temperatures began to drop and several hikers called to report that the dog was on the trail with his owner and unable to move. https://t.co/ggFga8882V pic.twitter.com/kbsodTTHkI