Rechaza Juez amparo a Tomás Zerón por Pegasus

Un juez federal negó el amparo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por lo que deberá comparecer a declarar como testigo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra del malware Pegasus.

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la protección federal al ex funcionario porque no tiene calidad de imputado y no existe ninguna orden de aprehensión contra él o los ex titulares de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez González.

Zerón de Lucio pidió amparo para conocer si la FGR tiene intención de imputarle algún delito derivado de la investigación que realiza por la compra de Pegasus, malware supuestamente utilizado para espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esto, debido a que fue requerido en diversas ocasiones por el ministerio público federal para que se presente a comparecer ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La FGR informó a la juez que dichos citatorios tienen por objeto que Zerón acuda a declarar en calidad de testigo en la carpeta de investigación.

"La justicia de la unión no ampara ni protege a Tomás Zerón de Lucio contra el acto consistente en la determinación de 30 de mayo de 2019, emitida dentro del expediente de impugnación, que negó reconocer al quejoso el carácter de investigado o imputado dentro de la carpeta de investigación y determinó que tenía el deber de rendir entrevista como testigo ante la autoridad ministerial", señaló la juez.