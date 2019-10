VIDEO: Niño reclama a su mamá por irse al trabajo sin darle un beso

Un pequeño ha conmovido a cientos de internautas gracias a un video donde se le ve reclamar a su madre por no despedirse de él con un beso antes de irse.

, es un pequeño de 4 años que reside en, con su familia, sin embargo, en días recientes ha llamado la atención en redes sociales gracias a las graciosas imágenes que protagoniza.

El padre del pequeño, Christos, grabó al niño cuando éste empezó a quejarse porque su mamá no se había despedido de él al salir a trabajar.

"Mamá no me dio un beso", dice el niño cuando Christos le pregunta al infante si ésta no se despidió de él con un beso.

"¿Ella no te dio un beso? ¿Qué clase de mamá hace eso?", pregunta divertido el papá mientras graba la graciosa reacción del pequeño.