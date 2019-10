Líderes sindicales descartan persecución tras renuncia de Romero Deschamps

Líderes sindicales de diferentes centrales obreras aseguraron que tras la renuncia del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, no ven una "persecución" o "embestida" contra el sindicalismo laboral de parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Francisco Hernández Juárez, secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Rodolfo González Guzmán, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), dijeron que se le tiene que comprobar de todo lo que se le acusa a Romero Deschamps, y consideraron como una llamada de atención su renuncia, pero no para "apanicarse".

"Es importante que lo tomemos como una llamada de atención, que nos debe hacer reflexionar sobre la manera de operar, pero nada más, tampoco nos debemos 'apanicar', pues simplemente hay que actuar como la ley lo permite.

"Ponerlo en ese punto [persecución del gobierno a los líderes sindicales] me parecería sinceramente un exceso, todo mundo conocemos qué situación se daba ahí, y en cierta manera todos teníamos previsto que eso fuera a ocurrir, de ahí en adelante si la Unidad Financiera empieza a vigilar a todos los dirigente y se les empieza a presionar, pues si ya tendríamos que considerar que hay otra intención y no solo la democratización de los sindicatos", declaró Hernández Juárez.

En el tema personal de Romero Deschamps, él tiene sus asuntos y los tendrá que atender, pero ya son particulares, pero que el movimiento obrero sigue su marcha, y seguramente todo lo que le dicen a Romero Deschamps se lo van a tener que comprobar y son asuntos ya muy particulares", dijo Isaías González.

"Consideramos que no es una embestida, hay que recordar cuando ocurrió lo de Joaquín Hernández Galicia y lo de Carlos Barrios, ahí sí era una embestida a todas luces, aquí no tenemos ningún temor todos los que estamos aquí que hay una embestida o persecución y nos quieren investigar a través de cualquier instancia, consideramos que hubo una cuestión en los medios de comunicación de excesos tal vez, pero tendrá que verlos directamente el compañero Carlos Romero Deschamps, no vemos una embestida en contra del sindicalismo", explicó González Guzmán.

Además, Hernández Juárez dijo que es una renuncia "largamente anunciada, ya se veía venir y me parece que si bien también corresponde a una decisión de los trabajadores no dejo de tener yo la impresión que también tiene que ver con la propia posición del gobierno a los asuntos sindicales. En la medida en que avance el proceso de democratización y modernización cada vez habrá más dirigentes legítimamente electos por los trabajadores".

El líder de los telefonista dijo que creen conveniente unificar nuestras fuerzas para acompañar este proceso de cambio que debe tomar en cuenta la opinión de las organizaciones sindicales, y rechazó que esta renuncia fuera implementada por presión de que pueden haber acciones contra los sindicatos, "que los puede haber y ya veremos cómo respondemos".

"Si se utiliza esta Unidad de Inteligencia Financiera para chantajear o para agredir bueno será su responsabilidad, nosotros tendremos que cumplir con la ley ser transparente con el manejo de los recursos y no tendremos porqué estar preocupados por lo que hagan, si faltamos a la ley tenemos que estar conscientes de que nos van a vigilar y van a actuar en contra de nosotros, pero yo espero que ya no sea el caso de los dirigentes y los que han hecho alguna cosa que la corrijan", destacó Hernández Juárez.

También González Guzmán aseguró que los líderes sindicales no se han ahorcado "porque no somos maleantes tenemos una calidad moral pública y ahí están nuestras cuentas, nuestras declaraciones fiscales, nuestras declaraciones patrimoniales, puede buscar el gobierno a donde quiera buscar y no va a encontrar, estamos sometidos a la opinión pública".