VIRAL: Noquea a su novio mientras boxeaban

En las imágenes que publicó Courtney Bowie, la protagonista del clip, se le ve portar los guantes de boxeo al igual que al chico, listos para comenzar con el enfrentamiento.

En un principio Bowie parece intimidada ante los movimientos del otro, sin embargo, en un instante aprovecha para acorralar al joven y propinarle un certero golpe en la mejilla derecha, el cual termina mandándolo directo al suelo.

"Cuando intentas jugar a pelear con tu chica", agregó Courtney en la descripción del video que hasta el momento suma más de 8 millones de reproducciones.

When you try to play fight with your girl pic.twitter.com/NWlbSm7IE3