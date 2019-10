Pasajera critica la comida vegetariana que le tocó en el avión

Ella escribió junto a la imagen de un platillo de arroz con verduras y tofu: "British Airways, esta es la triste comida vegetariana que consideraste adecuada para darme en un largo vuelo YVR-LHR. ¿Por qué crees que a los vegetarianos no les gusta la comida? Por favor, hazlo mejor".

De acuerdo con el diario Mirror, la aerolínea respondió al tuit y se disculpó, asegurando que la comida en efecto no tenía el mejor aspecto y que tomarían en cuenta la sugerencia para hablar con su equipo de catering.

@British_Airways This is the sad vegetarian meal you saw fit to give me on a long YVR-LHR flight. Would you eat this? Would anyone? Plain tofu with plain rice and a baby corn cob from a tin? Why do you think vegetarians don't like food? Pls do better. #airplanefood #frequentflyer pic.twitter.com/oWrLkoDZxb