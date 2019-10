La Navidad se acerca y el Simas lo sabe. Esto, estimado lector, porque a menos de dos meses de las fiestas decembrinas el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón 'cortó el suministro', pero del pago a proveedores, todo para poder completar los aguinaldos de la robusta nómina que carga a cuestas desde que se ha convertido en la "caja chica" de toda administración. Nuestros subagentes, disfrazados de camión vector prestado a otro municipio, cuentan que de la oficina matriz salen con caras largas todos aquellos que han realizado algún trabajo para el Simas Torreón durante este año y que esperaban surtir sus pinos de Navidad con esos pagos. Lo que les cayó como balde de agua fría fue que el propio gerente general de la paramunicipal, Juan José Gómez, les dijo que llevaran sus facturas, pero hasta el próximo año, y que para evitar cualquier inconveniencia contable, ojalá que los recibos tuvieran fecha de enero del 2020, porque lo que resta de este 2019 no habrá ni para ponche.

Aunque como toda regla tiene su excepción, sobre todo cuando se trata de los amigazos, dicen, el mensaje no fue muy parejo que digamos, pues los que sí han recibido sus depósitos puntuales han sido un pequeño grupo de allegados, entre los que curiosamente destacan las constructoras a las que se les han colapsado los colectores recientemente.

***

Cuentan y aseguran nuestros subagentes, expertos en la cosa política, que al cobijo del senador taurino, carbonero y presunto facturero Armando Guadiana Tijerina se está fraguando un plan perverso para favorecer a su secretario particular, Christian López, quien todo parece indicar ya escuchó el "canto de las sirenas", crónica enfermedad degenerativa de muchos aquellos que ostentan el efímero poder; pues ya trae una incipiente campaña de promoción, incluso hasta un moderno logotipo e imagen renovada presume a diestra y siniestra, por lo que podría ser candidato a diputado; sin embargo, lo que llama la atención es que su jefazo lo está impulsando, pero por otros partidos diferentes al que él representa, es decir, no iría con Morena, sino que don Christian se lanzaría como suspirante por Movimiento Ciudadano, lo que quiere decir que está haciendo alianzas con quien supuestamente no debe, y desobedeciendo la línea institucional que tendría que impulsar. No vaya a ser que le resulten contraproducentes a don Armando sus extrañas estrategias y desde las altas esferas de la Cuarta Transformación termine hasta expulsado del partido por andar de nuevo mejor amigo de los que tanto se ha dedicado a cuestionar la 4T.

***

Y vaya que conforme se acercan los tiempos electorales se calientan más los ánimos y los protagonismos de aquellos que no pierden la esperanza de ser parte de los bendecidos con una de las candidaturas para las próximas diputaciones que estarán en juego, y es que nuestros subagentes, disfrazados de acarreados, nos informan que en los últimos eventos del gobernador, la coordinadora de educación en La Laguna, Flor Rentería, y la cada vez más y más estridente síndica de minoría, Dulce Pereda, así como el regidor Antonio Gutiérrez Jardón y el regidor priista más panista del Cabildo, Alfredo Mafud, se robaron la atención de los presentes debido a que, cual si fuera una competencia, todos dejaron a un lado las formas protocolarias con tal de llamar la atención del Ejecutivo estatal y de la concurrencia, en una especie de alzar la mano para hacerse notar y que se viera de qué lado masca la iguana; sin embargo, estas actitudes, lejos de abonar, restan y dejan qué desear, pues no hay que olvidar que en política la forma es fondo y si algo necesitará el tricolor para resucitar en los próximos comicios serán perfiles de altura y sin tanta alharaca, pues lo que el electorado busca son propuestas y no las trilladas promesas de siempre.

Y es que, según nuestros subagentes, disfrazados de despensas con gorgojo, la grilla en el PRI municipal amenaza con desatar una guerra encarnizada tipo churro de Televisa, pues muy al estilo de villana malinterpretada varios personajes y cartuchos quemados resurgirán para pelear por lo que juran merecer; entre ellos el exdiputado Shamir Fernández, que, como recordará, estimado lector, formó parte de los vivillos que autorizaron la megadeuda durante el sexenio del "góber" bailarín Humberto Moreira, y quien, de acuerdo con información de los subagentes, ya anda en campaña, por lo que ha estado tratando de penetrar en la estructura del priismo para buscar su apoyo, pues pretende jugársela por el distrito 10 que perdiera sin pena ni gloria Román Alberto Cepeda; no obstante, a decir de los subagentes infiltrados, se ha topado con pared, pues el mandamás del búnker llamado Edificio Coahuila, Samuel Rodríguez, lo ha estado bloqueando para dejarle en claro que su tiempo ya pasó y que ahora solo sus chicharrones truenan. Sin embargo, los subagentes mal pensados dicen que más allá de toda esta grilla, la gran incógnita en el tema de don Shamir será saber por cuál partido iría en la boleta, pues, a decir de ellos, el exdiputado ha estado coqueteando con varios, y como está de moda entre políticos cambiar de lealtades como cambiar de camiseta, pues haga sus apuestas.

***

Cual si fuera un "Juego de Tronos", donde el alumno supera al maestro, en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), los Centeno están aprovechando el relevo generacional y están desplazando al tradicional grupo de los Medina, quienes tienen su bastión desde la Facultad de Contaduría y Administración. Más de 12 años y con garantía hasta 15, con probabilidad de que sean 18 años, el clan de los Centeno tiene como bastión la Facultad de Derecho, donde desde 2007 llegó a la dirección del plantel el patriarca José de Jesús Centeno, mismo que logró la reelección y afianzó a su dinastía para luego entregar la estafeta a su cachorro, Carlos Alberto Centeno Aranda, quien también logró permanecer por dos periodos al frente de la Facultad de Leyes, desde 2013 a la fecha, en la que ahora entregará el estandarte a su hermana, Adriana Centeno Aranda, flamante catedrática de fechas recientes, quien dejó atrás sus épocas de comerciante de la cafetería de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía, desde los tiempos en que su hermano Carlos era el delegado en Torreón y Matamoros, hasta que literalmente dejó el changarro para irse como oficial mayor en la Coordinación de la UA de C. Allí, por cierto, otra integrante del clan de académicos investigadores, Marimar Centeno Aranda, es la directora de la recién creada escuela de Psicología, con garantía de repetir el periodo hasta 6 años. De esta forma, los Centeno ya dejaron mordiendo el polvo al clan de Manuel, Cecilio y Elíseo Medina, quienes se encuentra al margen en la disputa por la familia que estará próxima a dirigir la Coordinación Unidad Torreón de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, mientras que el rector lagunero, Salvador "El Matemático" Hernández Vélez, observa cómo los clanes se enfrentan en "la madre de todas las batallas" y de ahí negociará con quien salga airoso y gane más posiciones; y mientras dos familias se disputan el poder en la universidad, que debería ser para los estudiantes, todos siguen como en partido de tenis, mirando de una lado para el otro.

***

Tras una larga espera y después de una exhaustiva remodelación en la que el INAH (como de costumbre) un día estaba indeciso y otro también, el Ayuntamiento de Torreón inauguró la Casa Mudéjar en Torreón. Con un eventazo que requirió que se cerraran las calles aledañas al emblemático inmueble, y se colocaron sillas sobre la Ildefonso Fuentes para los invitados especiales; y vaya que muy especiales, porque hasta a la incómoda prensa se le condicionó la cobertura, ya que, como si fuera concurso popular, se les dijo que los primeros 15 en llegar a tiempo con su debida acreditación tendrían el privilegio de realizar un recorrido al lado del alcalde Jorge Zermeño. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de muros restaurados, que desde el área de comunicación social se informó que el recorrido para este selecto grupo se debía a que la estructura del inmueble no es lo suficientemente segura, por lo que se harían grupos de 15 a 20 personas; no fuera la mala suerte y la estructura de la casa terminara dándoles un buen susto a los asistentes, lo que llamó la atención, ya que durante la restauración ni los muchachos de Obras Públicas ni los del Archivo Municipal hicieron algún comentario al respecto. A los que no se les limitó el acceso fue a los "influencers" laguneros, quienes a través de sus redes sociales captaron los mejores momentos de la magna inauguración. Incluso "aprovecharon" para entrevistar a la primera dama y casi suspirante a una diputación por el devaluado Partido Acción Nacional, Astrid Casale de Zermeño, quien, como buena anfitriona y adicta a los reflectores, presumió la restauración aunque con muy pocos datos históricos de la casona.