Monreal a favor de que el gobierno de Jaime Bonilla sea de dos años

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal se dijo a favor de que el gobierno del morenista Jaime Bonilla, en Baja California, sea de dos años y no de cinco como su compañero de partido lo desea.

Por lo que consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE), está en su derecho de interponer una controversia constitucional, por ser un sujeto jurídico activo.

"Yo sigo pensando en que se debe respetar el mandato de los dos años, pero será la Suprema Corte la que determine quién y cómo debe respetarse", expresó en entrevista.

Monreal Ávila dijo que hay antecedentes de la Corte en resoluciones similares, en donde se amplió el mandato a magistrados en el Tribunal Electoral, hace cuatro años, los cuales fueron avalados por el Poder Legislativo.

"Pero nosotros estamos tranquilos. Yo creo que lo más conveniente es que la Corte de manera rápida resuelva, aunque todavía no se publica la reforma, y no tiene vigencia. Mientras no se publique en el Diario Oficial de la Federación, no surte efectos contra terceros", anotó.