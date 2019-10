Channa argus, el peligroso pez que alerta a la población estadounidense

De acuerdo a la información proporcionada por medios internacionales, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, ha alertado a 15 estados del país acerca de ésta criatura que posee peculiares y mortales características.

Conocido también como 'pez cabeza de serpiente', posee un alargado cuerpo similar al de una víbora, el cual puede llegar a medir hasta 80 cm. Este depredador carnívoro es nativo de Rusia, la península de Corea y China, sin embargo, desde hace años se han encontrado algunos ejemplares en Estados Unidos.

Además de su feroz apetito, ya que devora casi cualquier cosa que esté a su alcance, el detalle que lo vuelve más peligroso para los seres terrestres es que tiene la habilidad de respirar fuera del agua, por lo que puede desplazarse fácilmente por tierra.

Las autoridades recomiendan que sí se encuentra uno de estas especies invasoras, se le mate de inmediato y se le congele, pues representa un peligro para otras especies.

Pese a que su alimentación se basa en peces, crustáceos y huevos de peces, algunos aseguran que esta criatura podría consumir otro tipo de animales o incluso a personas, siendo este comportamiento similar al de las pirañas.

Hace unos días, un pescador de Georgia encontró uno de estos mientras se encontraba en una propiedad privada en el condado de Gwinnett, la cual vendría siendo la primera aparición oficial del Channa argus en el estado, según reportó el Departamento de Recursos Naturales de Georgia.

I’ll be at #JMIH19 next week presenting a talk on the Emersion and Functional Terrestrial Locomotion by the Invasive Northern Snakehead, Channa argus. Come check out it out! pic.twitter.com/5wYqymsQ6o