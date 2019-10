AMLO insiste en que el presidente sabe de las 'grandes transas'

Ante los casos de corrupción de los pasados gobiernos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió -sin mencionar nombres- en que los presidentes de México están enterados de las grandes "transas" que se llevaban a cabo al amparo del poder público.

"Nada de que el Presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso el Presidente de México está informado de todo lo que sucede y de las transas grandes que se llevaban a cabo y que pudiesen realizar... todas esas transas llevan el visto bueno del Presidente aunque no firme".

Tras inaugurar el hospital rural del IMSS de "Los Hernández" en este municipio, el titular del Ejecutivo recordó que en su administración ya no se permiten los negocios al amparo del poder.

"Eso ya no se permite, todas la transas que se llevaban a cabo, sobre todo arriba porque siempre nos decían que el problema era la mordida, no el problema son la tarascadas y las transas más grandes son las que se hacían desde arriba, entre más elevada la autoridad más corrupción".

En este municipio, uno de los más marginados del país, el titular del Ejecutivo dijo que la fórmula para obtener más recursos es precisamente combatir la corrupción y que todos esos recursos que antes se fugaban por el caño de la corrupción, ahora se usan para el desarrollo del pueblo.

"Que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, para que no sea un gobierno mantenido y bueno para nada", dijo el mandatario en el patio del nosocomio donde estuvo acompañado por el gobernador Juan Manuel Carreras (PRI) y su Gabinete de Salud.