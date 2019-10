Encuentran restos de criatura desconocida en playa australiana

Según la información que recoge el portal Daily Mail, el hallazgo fue hecho en la playa de Leighton, ubicada en la ciudad de Fremantle, cuando un hombre encontró el cadáver del ser entre la arena.

La persona tomó fotos de la criatura y las compartió en su cuenta de Twitter, preguntando a usuarios si alguien conocía el origen del animal.

Algunos internautas opinaron que podría tratarse de algún molusco, un calamar, un pez desconocido o incluso formar parte de la corteza de un árbol ya que su cuerpo color marrón parece ser duro, según se aprecia en las imágenes.

Mystery over 'weird' creature found on Perth beach | via Yahoo News Australia / What do you think it is? An alien? https://t.co/lBPog1wWaB pic.twitter.com/Fc7WbYFeZ0