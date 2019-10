Buscan autoridades pacificar sin generar más violencia

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están buscando pacificar al país "sin generar una violencia que era más identificada anteriormente", aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

Antes, dijo el general, la actuación del Ejército y de la Marina "era estar buscando al delincuente constantemente, estar en una actividad muy persistente en la búsqueda. Ahora con la Guardia Nacional es una presencia garantizando la seguridad de los ciudadanos.

"Al tener esa presencia, garantizando la seguridad, va a limitar que los delincuentes puedan tener el acceso a la sociedad o puedan generar violencia en la sociedad", aseguró.

Sandoval González afirmó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina también estarán bajo ese esquema de tener la presencia en áreas conflictivas y las áreas que no alcance a cubrir la Guardia Nacional con sus efectivos.

"Ahí estaremos nosotros, pero también atendiendo la parte de presencia delincuencial, en Tamaulipas no podemos dejar la ribereña", comentó.

Indicó que las Fuerzas Armadas buscan "no generar toda esa violencia que, quizá, era una situación muy normal antes y que ahorita es totalmente distinto, no quiere decir que nos vamos a alejar del combate a esta gente, pero no vamos a generar eso en la misma condición que teníamos".