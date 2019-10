VIRAL: Jugadora musulmana pierde su hiyab y rivales reaccionan así

La escena fue registrada durante el fin de semana en el Campeonato Femenino de la Federación de Fútbol de Asia Occidental, cuando a la jugadora de origen musulmán se le cayó el velo que le cubría la cabeza, prenda denominada como hiyab y que es utilizada por las mujeres desde la pubertad, según lo estipula la religión del Islam.

Ante este incidente, sus contrincantes se mostraron solidarias con ella y la cubrieron entre todas para que pudiera volverse a acomodar la prenda sin que fuera vista por el público.

Cabe destacar que el uso del hiyab para las mujeres es obligatorio, pues si alguna llega a mostrase sin él en público puede recibir un estricto castigo de acuerdo a lo establecido por las normas musulmanas.

JUST BEAUTIFUL.



Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN