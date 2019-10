Madre realiza controversial sesión fotográfica con sus hijos

La idea de una madre para una sesión fotográfica con sus hijos para celebrar Halloween desató varias quejas en internet.

Bobbi Rylant decidió vestir a sus hijos como zombis en una sesión casera que instaló cerca de su casa en Tukon, Oklahoma.

La madre de 26 años puso a su hija Kynadee, de 5 años, haciendo una mueca a la cámara mientras toma un cerebro de plástico en sus manos. Y su hijo Kamden, de 10 meses de edad, come un cerebro mientras se sienta en un contenedor con sangre falsa.

Rylant compartió las imágenes en Facebook, donde la publicaicón se hizo viral. Y mientras algunos celebraron la creatividad, otros tomaron demasiado en serio la broma y dijeron que parecía más bien una ‘escena de aborto’, entre otras duras críticas.

"Muchas personas han dicho que deberían quitarme a mis hijos y sé que eso no es cierto. Hay algunas personas a las que no les gustan las imágenes, y sabía que las habría, por lo que dije en mi publicación que no es del agrado de todos, pero a la mayoría de las personas les encanta esta idea y quieren probarla con sus propios hijos", cuenta Bobbi a Media Drum.

La madre también explica que la sangre falsa es una mezcla de cerezas con Kool-Aid y que la sesión no duró más de 10 minutos, que las que parecen heridas son maquillaje y que las manchas más marcadas son chocolate y jarabe de fresa.

DA.