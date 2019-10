Mujer dice que fue despedida por publicar revelador video de su trabajo

Identificada en Twitter como Bri Ramirez, compartió el clip que muestra el proceso de elaboración de la 'pasta con queso' de la cadena estadounidense Panera Bread, la cual se distingue por preparar platos supuestamente recién hechos.

El clip revelaría que la famosa pasta es en realidad elaborada a base de un producto congelado que simplemente vierten en un freidora para después servirlo al instante.

"Perdí mi trabajo por este video", añadió Bri en la publicación donde compartió el video.

La porta voz de Panera Bread, Jessica Hesselschwerdt dijo al portal de The Washington Post, que las imágenes eran reales, agregando que pese a los métodos de preparación mostrados su receta de pasta sigue siendo exclusiva de la cadena.

lol i lost my job for this video https://t.co/0Ao8a4revN