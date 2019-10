Pasajero se queda dormido y despierta al otro lado de su país

Denunció lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Pasé esta semana tratando de obtener respuestas de Uber sobre cómo se las arregló mi conductor para llevarme por medio Reino Unido mientras me quedé dormido pensando que me dirigía de Fulham a Croydon".

Explica que pidió un vehículo en Fulham, municipio de Londres, con destino a su casa de Croydon, otro municipio de la capital británica, ubicado a 15 kilómetros de distancia.

Cinco horas y media después de tomar el taxi, Reed despertó en la localidad de Sleaford, condado de Lincolnshire, a 250 kilómetros de donde debía haber llegado.

Le cobraron 1820 dólares, que son 35 mil pesos, y cuando llamó al centro de atención al cliente de Uber, le dijeron que la dirección de su casa había sido ingresada correctamente al realizar el pedido del servicio.

"Ahora lo niegan, pero no tienen pruebas de que haya ingresado una dirección en Sleaford, un destino en el que nunca he estado en mi vida. No beba y maneje, pero tampoco beba y suba a un Uber, esto le podría pasar a cualquier", escribió en otros tuits.

DA.

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.



Woken up in the Midlands!



Didn’t hear a peep from my driver. 1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg