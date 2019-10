Carboneros ya están desesperados: MARS

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, alertó que la economía en la región Carbonífera comienza a "desesperarse" debido a que no se ha reactivado la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Se está generando una descomposición dentro del ingreso de la gente trabajadora", detalló Riquelme Solís, quien añadió que el gasto aplicable al microcomercio en la región también se ha visto dañado.

"El microcomercio ya se está afectando. Ya no van y compran a tiendas, restaurantes, tiendas de autoservicio, hay un freno en la economía de la región. Andan desesperados", aseguró el mandatario estatal.

Dijo que la Unión de Productores de Carbón viajó ayer lunes a la Ciudad de México, mientras que él espera que el director de CFE, Manuel Bartlett, le confirme la cita para exigirle la apertura de nuevos pedidos para los productores.

"Es una situación grave que nos pone en alerta", aunque aclaró que no se ha llegado a los niveles del año pasado, cuando la adquisición del carbón llegó hasta enero o febrero. "No estamos pidiendo nada que no se pueda hacer", argumentó, pues enfatizó que CFE adquiere alrededor de 13 millones de toneladas de carbón.

A la fecha, la paraestatal ha comprado 300 mil toneladas a los productores coahuilenses, por lo que el gobernador declaró que esperan que al menos compren un millón de toneladas.

Por otra parte, el mandatario calificó de "delicada y preocupante" la situación de la huelga de General Motors en Estados Unidos, la cual tendría un impacto económico en la región sureste de la entidad.

Mencionó que si la huelga sigue, podría afectar la planta laboral de la entidad, sobre todo en el caso del cierre de operaciones. Aclaró que no se ha hablado del cierre de la planta, pero sí de líneas de operación.