VIDEO: Defensivo intercepta balón y corre para el lado incorrecto

El jugador, aunque estaba siendo advertido por sus compañeros de equipo, éste continuó su carrera para intentar marcar un Touchdown, sin saber que se dirigía a marcarlo para el equipo rival.

Al casi llegar a la línea final, uno de sus compañero se lanza y lo taclea mandándolo a césped.

El suceso ocurrió durante un partido en Estados Unidos entre Fairfield High School y Rodríguez High School y recordó a aficionados del deporte a Jim Marshall en 1964.

Marshall cometió el mismo error cuando jugaba para los Vikingos de Minessota en un encuentro ante los 49ers, pero a diferencia del anterior, él sí marcó Touchdown para su rival.

Dude intercepted the pass and ran the wrong way...pic.twitter.com/SDh4i1yoss