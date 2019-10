VIDEO: Luchador japonés sufre estremecedora lesión en su codo

Durante su enfrentamiento contra el filipino Lito Adiwang, el cual tuvo lugar el sábado en Tokio, Japón, por el campeonato ONE Century, Ikeda cayó al suelo al ser sometido por su rival.

Sin embargo, al intentar levantarse apoyándose con su brazo derecho, su codo terminó por dislocarse al ejercer presión mientras soportaba el peso del otro.

Tras esto, el referí se vio en la necesidad de detener el combate para que el brazo de Senzo pudiera recibir atención médica.

GRAPHIC WARNING: Look at Ikeda's right arm as he posts up. Or don't. #ONECentury pic.twitter.com/NKovC7z4k9