Alguien le vomita encima y así es como reacciona

Ella comparte imágenes y videos del incidente, comenzando con un clip en el que se ve a una asistente de vuelo intentando limpiar el cabello de la afectada.

Luego el pasajero que vomitó es escoltado fuera de la aeronave y a la mujer con el cabello y la ropa sucia, se le proporciona ropa y la posibilidad de irse a lavar el cabello al baño del aeropuerto.

Pero todos los pasajeros tuvieron que bajarse también, para que el avión pudiera ser limpiado.

Smith dice que la mujer a quien le vomitaron encima mantuvo la calma en todo momento y que por eso deberían haberla compensado los de la aerolínea.

They thankfully kick him off the plane & thinking we should be good to go! pic.twitter.com/gPJvNhGIao

All fresh & so clean clean after she washes her hair in the bathroom sink. She handled this like an absolute champ! @SpiritAirlines this girl deserves endless free flights! pic.twitter.com/QQZIyMtFFJ