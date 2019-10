¿Qué pasó con Fortnite? El juego fue tragado por un agujero negro

Durante el evento 'The End' de la temporada 10 del título de la empresa desarrolladora de videojuegos, Epic Games, éste fue absorbido por un agujero negro para sorpresa de sus usuarios, quienes no tardaron en causar revuelo en redes sociales debido a este incidente.

Para hacer más tensa la situación, las cuentas oficiales de Fortnite en Twitter, Facebook e Instagram borraron todo su contenido para remplazarlo únicamente con imágenes del agujero negro; detalle que ha llevado al público a especular que se trata de un un nuevo capítulo, una nueva temporada, un reinicio para el juego o incluso un intento de hackeo.

Cabe destacar que los jugadores suelen invertir dinero en este título para conseguir items u otros aditamentos dentro del juego, razón por la que miles de sus usuarios se encuentran alterados.

Tras la caída de meteoritos en el mapa del juego, éste fue absorbido completamente llevándose a sus jugadores y absolutamente todo a su paso para entrar en obscuridad total.

Desde entonces la cuenta oficial en Twitter de Fortnite sigue transmitiendo en vivo el fenómeno del agujero negro, la cual continúa siendo vista por miles de usuarios en espera de que algo ocurra.

De acuerdo a información compartida por el público asiduo al título, se cree que el juego podría estar disponible nuevamente el jueves, basándose en el código fuente de la página.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST



i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao



take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw