Abogado de Lozoya deslinda a cliente de presuntos sobornos en Pemex

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, deslindó a su cliente de la utilización de "moches" a través de la petrolera para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.

Este lunes El Universal informó que en el año 2017 dos ex agentes del Mossad israelí supuestamente grabaron a ex funcionarios de Pemex quienes detallaron un esquema de sobornos a través de los procesos de contratación de la petrolera para financiar la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Ver más: Exespías revelan mecanismo de corrupción de Pemex con Peña Nieto

Según las grabaciones, los ex funcionarios señalaron que en el año 2012 Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, recaudó entre contratistas 2 mil millones de pesos para la campaña presidencial.

En entrevista con El Gran Diario de México, Coello Trejo indicó que los hechos reportados por el periodista Carlos Loret de Mola son del año 2012, cuando Lozoya Austin aún no era designado director de Pemex.

Afirmó que a su llegada a Pemex, Lozoya nunca tuvo conocimiento del esquema de sobornos supuestamente narrado por José Carlos Pacheco Ledesma, ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios; Luis Sergio Guaso Montoya, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción.

"La mora dice que Carlos Morales en el 2012 reunió 2 mil millones para la campaña de Enrique Peña pero Emilio Lozoya no estaba en Pemex ese año él llegó en 2013, entonces no le tocó a él", dijo.

"(Al llegar) no tuvo conocimiento de estos supuestos y no hay observaciones en las auditorías, o sea, todo se va a ir aclarando pero poco a poco".

El abogado consideró que con estas afirmaciones la empresa Oro Negro, que supuestamente pagó al Mossad para realizar el espionaje, tiene interés en desviar la atención de las acusaciones de fraude que pesan en su contra.

"Todo esto es una guerra de Oro Negro para deslindarse de responsabilidades ¿por qué no sacó las grabaciones en 2017, cuando sucedieron?", agregó.