Un enorme barco cruza un estrecho canal en Grecia

La embarcación es la más grande que ha atravesado el canal de Corinto en Grecia, vía artificial que une el golfo del mismo nombre con el mar Egeo. La longitud que tiene es de 6.3 kilómetros y en su punto más estrecho mide 24 metros.

Las imágenes del MS Breamar, de 24 toneladas de peso, 195 metros de eslora y 22.52 de manga, pasando por ese estrecho espacio que le daba un margen de menos de metro y medio para realizar la maniobra ahora se comparten en internet.

"Nos esforzamos por crear recuerdos que duren toda la vida, y al dar a los invitados a bordo del Braemar la oportunidad de acercarse tanto a los bordes del canal de Corinto que casi podían tocarlos, sabemos que estas serán unas vacaciones que nunca olvidarán", escribió la compañía al respecto.

