El comentario en YouTube que consiguió un millón de ‘me gusta’

El comentario fue publicado hace cinco meses en el videoclip de la canción 'Bad Guy' de la cantante estadounidense Billie Eilish.

"I'm the bald guy" (Soy el chico calvo), escribió el usuario Seth Everman, una frase en relación a la canción, que repite varias veces la línea "I'm the bad guy" ("Soy el chico malo").

El audaz juego de palabras resulta aún más curioso dada la fotografía de perfil del usuario, que acompaña al comentario, que muestra en efecto calvo a Everman, quen es un músico sueco conocido por sus clips paródicos publicados en YouTube mismo.

El sábado pasado los ‘me gusta’ llegaron al millón y el propio Seth compartió la noticia en Twitter.

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9