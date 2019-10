Pega galleta a la pared por ocurrencia y 4 años después seguía ahí

En 2015 a Sara Smith se le ocurrió pegar una galleta a la pared para ver cuánto tiempo pasaría sin que su padre se diera cuenta, pero tardó casi 4 años para que por fin sucediera.

El pasado domingo, la estadounidense avisó a través de Twitter que finalizaba el extraño experimento.

La galleta debió moverse en algunas ocasiones debido a imprevistos, como tres meses después de iniciado el experimento, que el padre movió una estantería y la galleta quedó detrás.

Hace unos días Sara dijo que finalmente uno de sus cuñados se dio cuenta de la broma de la galleta y él le contó al padre de Sara.

"Con tristeza debo anunciar que la broma ha terminado. Después de 1410 días, casi 4 años, mi cuñado nos la echó a perder y se lo mencionó a mi papá", escribió la joven.

DA.

I saw a tweet where a girl stuck a chip to the wall & her dad didnt notice it for weeks so im trying it w/ a cheezit pic.twitter.com/U2emzDYsZn — Cheez it gurl (@_sarasmithhh) 27 de noviembre de 2015

day 122, dad rearranged furniture and moved a bookshelf in front of the cheez it so it had to be moved a few feet pic.twitter.com/wbYLayT8w9 — Cheez it gurl (@_sarasmithhh) 3 de abril de 2016