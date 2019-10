Consultorio Deportivo

A la memoria de Don Pepe Treviño, una excelente persona, gran líder y empresario con la observación y el consejo preciso que nos dejó hace algunos años.

Primero que nada ruego a ustedes su comprensión al compartir algunos recuerdos, la visita de mis queridos amigos y exjugadores de Santos Laguna y otras situaciones vividas en estos días me llevan al grato rincón de la memoria.

En la vida encuentras personas que influyen positivamente de diferentes formas en el camino, Don Pepe Treviño era un hombre entusiasta, era frecuente encontrarlo junto a su señora esposa en algún restaurante o evento, mi recuerdo es por una de las dos o tres expulsiones durante mi tiempo en la organización albiverde, todo tiene consecuencias le escuché decir, la expulsión se dio durante un partido en el viejo y querido estadio Corona en un partido contra Puebla del Invierno del 96, era el segundo tiempo y nuestro habilidoso Jorge Rodríguez hacía ver mal una y otra vez a la defensa poblana, se veía venir la falta y así sucedió casi en la esquina del área grande cercana a nuestra banca de la portería sur, el hachazo seco en el tobillo derecho obligó a Jorge a salir del campo y estar ausente contra Toluca en el siguiente partido, algo inusual en él, pedí insistentemente al árbitro que me ignoraba entrar a auxiliar a nuestro compañero, al no hacerme caso aventé el bote del spray al pasto del área técnica de lo que sí se dio cuenta el silbante expulsándome, perdí los estribos y reclame de “forma airada” como se consignó en la cédula arbitral con un partido de suspensión ¿por qué este recuerdo? La consecuencia fue la siguiente, en forma frecuente me preguntan por qué no estoy en la fotografía oficial del campeón del 96, la respuesta es que por la suspensión tuve que viajar aparte el sábado antes que el equipo justo el día que se tomó la fotografía, mi técnico Alfredo Tena y un servidor que por lo regular teníamos asientos cercanos en el avión platicamos sobre el tema y le dije premonitoriamente que lo que me dolía era no salir en la foto del campeón. Días después Don Pepe me visito en mi consultorio para entregarme un manual motivacional de capacitación que el diseñó y que usaba en pláticas con sus subordinados y para jalarme las orejas por mi reacción y haber dejado al equipo en la cancha, situación y corrección que acepte y agradecí, este recuerdo viene como anillo al dedo para Miguel Herrera, al que le deseo se encuentre a un “Don Pepe” en su camino, gracias a Dios me he encontrado a muchos “Don Pepe” gracias a todos ellos de todo corazón por sus consejos y su influencia en mi vida. ¡Hasta la próxima!