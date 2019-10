Para Empezar

Todos los que somos apasionados al futbol quisimos en algún momento de nuestras vidas ser futbolistas. A varios la realidad nos despertó más temprano que tarde y nos condenó a jugarlo apasionadamente en donde se pudiera. Muchos hicimos cosas que no haríamos en otra actividad como lo que hacíamos para jugar futbol lo más parecido a lo profesional: pagar uniformes de marca, equipamiento caro, inscripciones a torneos, arbitrajes y así sucesivamente hasta que nos desconchinflamos la rodilla.

Por encimita parece que todos tomamos bien el no haber llegado a jugar profesionalmente al futbol, sin embargo, la realidad es otra; muchas personas muestran su frustración exigiendo a quienes si llegaron, a ser seres humanos prácticamente perfectos, los cuales no solamente tienen que jugar siempre sin equivocarse sino que también fuera de la cancha deben ser modelos de humildad, profesionalismo y casi casi carmelitas descalzas.

El incidente de Bermudas donde los seleccionados pasan de largo de dos, si, solo dos entusiastas aficionados, por supuesto que me molestó y me dio en cara pero más me molesta lo listos que estamos todos para hacer garras a los futbolistas, nos caen mal, les tenemos envidia porque pensamos que muchos no merecen estar ahí, envidia porque pensamos que se hinchan de dinero como si no se lo merecieran después de tanto sacrificio que hacen de cuerpo y mente, somos viles con ellos, ya no les perdonamos nada, ni un gesto, ni una mala palabra.

Ni me vengan a poner ejemplos de futbolistas groseros e irresponsables, por supuesto que los hay, espero se entienda el sentido de mi texto, lo políticamente correcto también en este campo nos está aislando los unos de los otros, incidentes como el de Bermudas serán la constante mientras sigamos esta línea “implacable” sobre unos muchachos que tienen el privilegio de jugar 10 años el deporte que más les gusta y son recompensados porque en esos años entregarán como pocos los mejores años de su vida, en serio, vamos a bajarle todos dos rayitas.