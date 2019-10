a laguneros

Torreón y Alejandro Sanz tuvieron su primera cita el 8 de octubre de 2016, y ayer, en su segundo encuentro, se reafirmó el romance que emprendieron hace poco más de tres años.

El cantante español se reunió anoche con gran éxito en el Coliseo Centenario con cuatro mil 200 personas (cifra oficial). Juntos celebraron #LaGira, que recién comenzó en México en ciudades como Querétaro, Monterrey y ahora la Comarca.

Con melodías del pasado y de su reciente producción, denominada #ElDisco, el nacido en Madrid un 18 de diciembre de nueva cuenta se echó al bolsillo al público local. La velada estuvo llena de emociones.

A diferencia de otros recitales ocurridos en Coliseo, el de Sanz inició temprano. A las 17:00 horas el sitio abrió sus puertas y poco a poco llegaban fanáticos dispuestos a pasar un buen rato haciendo a un lado cualquier problema.

Mayela Treviño, habitante del oriente de Torreón, comentó a El Siglo de Torreón que vio a Alejandro justo el pasado viernes en Monterrey y ayer no podía perdérselo tampoco.

"Me fui el viernes temprano a Monterrey y me regresé el sábado tempranito. Por supuesto que hoy -ayer- no me lo iba a perder en mi tierra y me agradó la idea de que hayan cambiado de sede, de la feria al Coliseo, por al frente frío que llegó", dijo emocionada.

Al dar las 7:50 de la tarde, sucedió lo que el respetable anhelaba. El español irrumpió en el escenario con una gran producción en la que destacó el sonido, permitiendo que cada rola, en voz del intérprete, se oyera muy bien.

El madrileño eligió Hoy que no estás, de su disco Más (1997), para comenzar la velada. Seis cubos de pantallas fueron parte de la producción, las cuales se iluminaron de colores, volviéndose una gran fiesta a ritmo de Azúcar en un Bowl, del nuevo álbum del artista, llamado #ElDisco.

"Buenas noches, Torreón, ¡vaya regalo de público! Esta es su noche. Estoy feliz, hace tres años que no veníamos, pero aquí estamos", dijo el intérprete emocionado.

Ocho músicos y cuatro coristas reforzaron el espectáculo, que continuó con Aquello que me diste, No tengo nada y Back in the City.

"Te amo, Alejandro", "Quiero ser tu esposa" y "Yo quiero ser tu fuerza, corazón" fueron algunos de los gritos de las laguneras que se escuchaban en el recinto.

Sanz se paseaba con su guitarra de un lado al otro mientras entonaba Deja que te bese, Los lugares y Mi marciana, emocionando al máximo a los espectadores; muchos de ellos transmitían en vivo para sus redes sociales.

Los músicos hacían una excelente sinergia con el artista; parecía que tenían una tremenda fiesta y eso lo atestiguaba la audiencia durante el espectáculo.

Sanz trajo de 1991 a la actualidad el tema Lo que fui es lo que soy, el cual fue coreado por los asistentes. El tema se ubicó en los primeros lugares de popularidad en ese año.

Luciendo un saco negro y pantalón de vestir del mismo color, el nominado a ocho Grammy Latinos por #ElDisco complació a sus fans con otras rolas, entre ellas Te canto un son, El trato, Mi persona favorita y No es lo mismo.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando Alejandro entregó un popurrí conformado por sus clásicos ¿Y si fuera ella?, Mi soledad y yo y Amiga mía. Sanz y el público se unieron en una sola voz dándole una gran emotividad al recital.

Alejandro Sanz había mostrado a los laguneros #LaGira a detalle. Su presentación en Torreón terminó no sin antes entregar a sus fanáticos su éxito Corazón partío y agradecer a los laguneros su presencia.

Una velada sin igual