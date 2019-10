Los Claudio X contra Sta. Lucía

Los Claudios X se han hecho famosos entre miles que no los conocían , por oponer más de 147 amparos contra la construcción de un aeropuerto en la ex base militar de Santa Lucía en el Edomex. ¿Quiénes son esos ? pregunta la gente. Hay dos : el padre y el hijo y a la X hay que agregarle González . Son dueños en México de Kimberly- Clark que fabrica un montón de mini porquerías que solo usa un sector relativamente pequeño de mexicanos, pero pagamos todos porque gastan mucha agua. "Para la empresa Kimberly Clark de México el punto crítico es la extracción del agua que utiliza para los procesos en máquinas y secado de papel, además de enfriamiento", explica el Diario de Coahuila.

De hecho es una transnacional que vende pañales, toallas femeninas, papel higiénico, servilletas, pañuelos, toallas para cocina, toallas de manos y por supuesto kleenex ( te suenas mejor con una simple servilleta de papel de cualquier marca): "Además de Morelia, La empresa tiene plantas industriales en Morelia Orizaba, Veracruz; San Juan del Río, Querétaro; Ramos Arizpe, Coahuila; Tlaxcala, Tlaxcala; Cuautitlán, Ecatepec, y Toluca, Estado de México; y Texmelucan, Puebla. Y gigantescas bodegas de distribución en Monterrey, Nuevo León; el CDM (Centro de Distribución Metropolitana), de la Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Tultitlán y Tepotzotlán, Estado de México; Villahermosa, Tabasco; y Ciudad Obregón, Sonora" ."Como una de las más poderosas empresas de capital mexicano y extranjero, Kimberly Clark de México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valore. . En su más reciente reporte de resultados del segundo trimestre de 2019, fechado en la Ciudad de México, el 18 de julio de 2019, Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V, informó que sus ventas del segundo trimestre crecieron 7 %, alcanzando 11 mil 300 millones de pesos en el período, un nuevo récord trimestral" (Rafael Malpica).

Hace años conocí al padre, Claudio X en el DF, en el Club Mundet. Era el mega lambiscón del presidente Miguel de La Madrid , que lo llevaba a todos sus viajes. Los "amparos", son un berrinche muy interesado de los Claudio X González y otros empresarios "mulas". El viejo es un acomodaticio, por supuesto partidario de Meade. Pero cuando ganó AMLO gracias a nuestros más de 30 millones de votos, ya ni modo , se dijeron sin duda los vencidos en las urnas, sus enemigos, y expresaron su beneplácito, sin duda creyendo que se sentiría AMLO muy honrado y agradecido y que nada cambiaría para ellos. Lean esto:

" Dispuesto a actuar para que José Antonio Meade fuera electo presidente porque la amenaza del populismo era "grande", el decano de la cúpula empresarial mexicana, Claudio X. González y otros empresarios señalados por encabezar una campaña contra el llevamos al triunfo más de 30 millones de mexicanos diferentes, se unieron nuevamente, pero esta vez para expresar su apoyo al que será el próximo presidente" .

En un video que circula en redes sociales, miembros de la cúpula empresarial al ver la contundente victoria dijeron: "Sin duda el domingo, ganó México, ganó la confianza y esperanza en nosotros mismos. Ganó nuestra democracia", dijeron en el inicio los empresarios. Los mexicanos optaron por el cambio y será la tercera vez que México cambie de partido gobernante: "De frente a la nación, le ofrecemos nuestro apoyo para construir las mejores soluciones para nuestro país". Atrás quedaron las afirmaciones de que, de ganar López Obrador, los inversionistas huirían del país". Los empresarios seguiremos invirtiendo en México, vamos a seguir innovando y vamos a seguir generando los empleos de calidad que necesita este país", afirman los empresarios. "México ya decidió. El principal mensaje es que el país quiere vivir en paz, quiere acabar con la corrupción y quiere prosperar. Para lograrlo debemos estar unidos y haciendo cada uno nuestra tarea", dijeron los empresarios, refrendando su interés por que los próximos gobernantes les rindan cuentas y garanticen su derecho a opinar, a expresarse y a disentir. "A ser nosotros mismos, en un país libre donde haya cabida para todos. Queremos construir junto con el nuevo gobierno una ruta que permita a México alcanzar su verdadero potencial. Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien porque queremos que a México le vaya muy bien", dijeron. "Apoyemos al nuevo gobierno y trabajemos junto con él para lograr el país que todos queremos". Tan , tan .

Solo que el nuevo presidente no hizo lo que ellos querían, por ejemplo, dejarles el meganegocio absurdo de un aeropuerto sobre un lago . Y sus buenas impresiones se acabaron. En el grupo tan amable estaban Carlos Danel (Gentera), Antonio del Valle (Grupo Kaluz), José Antonio Fernández (Femsa), María Sun Arambiruzabala (Treslia capital), Daniel Servitje ( Grupo Bimbo), Alejandro Ramírez (Cinépolis), Eduardo Tricio (grupo Lala, Aeroméxico), Blanca Treviño (Softtek) y Claudio X González (Kimberly-Clark), reconocen el triunfo del tabasqueño y le ofrecen su apoyo. Intentaron el chantaje para que el nuevo presidente hiciera lo que ellos quisieran y que todo fluyera igual. Trataron, pero no pudieron y se suspendió el Aeropuerto de Texcoco. Se echaron contra Santa Lucía nada menos que con 147 amparos y mucho ruido.

Pero tampoco pudieron y Santa Lucía Va y el viejo aeropuerto Benito Juárez no se destruye como querían. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que para arrancar con el proyecto de Santa Lucía no hay que tener un título de concesión, ya que es una instalación militar. El titular Javier Jiménez Espriú, explica que ese documento no se está requiriendo porque su edificación se encuentra sobre un complejo militar y sería requerido solamente si fuera una terminal comercial. Ante esto "el juez de los amparos" ya se ECHÓ P'ATRÁS. Revocó la suspensión que impedía el aeropuerto de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. La revocación fue tramitada por la SEDENA y el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México consideró fundados los argumentos de la institución y dejó sin efecto la suspensión.

AHORA SERÍA BUENO QUE LOS CLAUDIO X Y DEMÁS PAGARAN AL PUEBLO LO QUE LE COSTÓ EL TANGO. YA BASTA DE FOBAPROAS. Y A PROPÓSITO ¿ CUÁNTO Y CUÁNTOS AÑOS NOS FALTAN POR PAGAR ESA CANALLADA QUE NOS ENDILGÓ ZEDILLO CON LOS BANCOS? [email protected]