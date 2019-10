Señalan de 'tendenciosa' consulta ciudadana en Baja California

La lideresa nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estephany Santiago Fernández, consideró que la "consulta ciudadana" que se realizará este domingo en Baja California “es tramposa, amañada, carente de sustento jurídico y completamente tendenciosa” para intentar legitimar un gobierno por cinco años del morenista Jaime Bonilla Valdez.

"Lo que se llevará a cabo sólo entre la militancia de Morena, es una simulación para hacer creer que Bonilla debe gobernar por cinco años, pero eso no fue lo que decidió la ciudadanía, las y los bajacalifornianos el pasado 2 de junio emitieron su voto por un gobierno sólo de dos años.

“Todo lo que Morena ha emprendido en el estado para ganar a la mala es antidemocrático e inconstitucional", recalcó Santiago Fernández a través de un comunicado.

La dirigente nacional perredista recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en días pasados que la gubernatura en Baja California es de dos años y no de cinco.

“Andrés Manuel López Obrador aseveró que será en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se determine y eso ya no será con dedazos, pero López Obrador maneja un doble discurso, simula no estar de acuerdo con la consulta, pero sus acciones antidemocráticas son claras por el control que pretenden ejercer en el Poder Judicial", expuso.

En este sentido señaló que el Ejecutivo federal al solapar este tipo de atropellos claramente está en la ruta del avance antidemocrático y posiblemente ensayando la extensión de su propio mandato.

Santiago Fernández afirmó que la consulta es tramposa por contar con una pregunta tendenciosa con clara intención de orientar la opinión ciudadana para justificar que el período de gobierno se alargue.

"Hablar de una contrarreforma en la boleta de dicha consulta es violar lo que se establece en la Constitución. No permitamos este intento de atropellar la democracia y pasar por encima de la autonomía de las instituciones de nuestro país. En el PRD no aceptaremos los resultados simplemente porque este ejercicio no cuenta con sustento legal", añadió.