'Llegué a laborar hasta 27 horas seguidas', relata exempleada de cadena comercial

"Por minuto tienes que marcar aproximadamente seis u ocho productos, por eso te dan una bonificación. Así me ayudaba a salir bien en la quincena", dice Nohemí Rodríguez, quien fue cajera en 2014 de una tienda Walmart. Ganaba 2 mil 200 pesos a la quincena, incluyendo prestaciones y bonos.

Trabajó en la empresa por cinco meses hasta que, relata, la despidieron cuando faltó porque se enfermó su hija y tuvo que llevarla al doctor. "Si te interesa más tu hija, entonces mejor quédate con ella", fueron las palabras de su jefa cuando se reincorporó, recuerda Nohemí.

Ninguna otra empresa en México emplea a más personal que Walmart. De acuerdo con el Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2018 de la propia compañía, ésta tiene 195 mil 571 empleados. México es, a su vez, uno de los más importantes para la firma, pues cuenta con más del doble de tiendas que en Brasil, India y China juntos. El total de establecimientos que registró en el país hasta 2018 fue de 2 mil 438; de ellas, mil 910 son Bodega Aurrera; 274, Walmart; 163, Sam's Club, y 91, Superama.

A diferencia de Nohemí, Karen Pérez, también exempleada de esta compañía, sí volvería a trabajar ahí, porque "tienen un ambiente laboral muy bonito". Ella fue gerente de operaciones en una de las tiendas entre 2016 y 2018.

Tenía un contrato por tiempo indefinido, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que el horario no era justo, porque no coincidía con el sueldo; su salario era de 18 mil 600 pesos. Le daban caja de ahorro, seguro y préstamos, pero en gerencia no pagaban horas extra.

La empresa, dice Karen, sólo les da un café y el pan que sobra de la tienda; el transporte y las comidas corrían por cuenta del personal.

"Las jornadas son extremas, llegué a laborar hasta 27 horas seguidas. Son muy explotadores", afirma.

Al preguntar a Walmart sobre esta situación específica, la empresa respondió: "Si bien existen las horas extras, mismas que son pagadas conforme a lo que establece la ley, hay un límite de horas para estar dentro de las unidades".

Karen Pérez trabajaba 10 horas fijas al día, según su contrato, pero le decían que "gerencia sólo tiene hora de entrada, pero jamás de salida". Cuenta que si alguna vez tenía la opción de salir conforme a su horario, le preguntaban por qué se iba temprano: "Cuando menos tienes que estar 12 horas diarias en la tienda", decían sus supervisores.

Pese a ello, la exgerente afirma que hay empleados que llevan muchos años y tienen "muy bien puesta la camiseta. Te enamoras de la empresa, por eso los demás te contagian".

En la página Indeed, portal para postular a una vacante laboral, se afirma que hay trabajadores de Walmart cuyo salario es de mil 800 pesos quincenales, apenas superior al pago mínimo.

Su director general, Doug McMillon, en cambio, cobra anualmente más de 23 millones de dólares, equivalente a 444 millones de pesos, igual a 37 millones al mes. Sólo con su salario se le pagaría a 10 mil 277 empleados de la firma.

Walmart México es más rentable que Walmart Inc., es decir, si bien la primera aporta a la segunda, la utilidad neta de la división nacional tiene 6% sobre los ingresos; la utilidad de la corporación mundial es 3%.

La Bolsa de Nueva York, en Wall Street, calculó que, en promedio, un trabajador de esta empresa gana 31 mil pesos al mes; sin embargo, hay que hacer la precisión de que esta estimación está basada en los salarios de todo el personal de Walmart (ejecutivos, no ejecutivos, de Europa, Estados Unidos, México, Centroamérica), es decir, se juntan diferentes condiciones económicas.

Incluso suponiendo que los 195 mil 571 empleados de la cadena en México ganaran dicha cifra (31 mil pesos al mes), el corporativo gastaría en nómina aproximadamente 72 mil 752 millones de pesos al año, lo cual representaría únicamente 14% de todas las ganancias que obtiene por sus ventas en esos 12 meses a nivel nacional.

Cuando David García trabajó en Walmart, de 2004 a 2006, cubría el turno nocturno en la tienda El Yaqui, de Cuajimalpa. Su puesto fue de vendedor en el área de electrónica y, en ese entonces, ganaba 6 mil pesos al mes. En temporada alta, a pesar de la carga de trabajo, el salario era el mismo: "Friegan mucho al empleado por un sueldo muy bajo".

El equipo de comunicación de la empresa asegura que sus salarios y prestaciones son superiores a la ley, "buscando contribuir a mejorar la vida de nuestros asociados". Además, el tiempo extra generado se paga conforme a la ley.

Uno de los empleados, quien prefiere omitir su nombre porque sigue activo en la compañía, trabaja como coordinador nocturno en una Bodega Aurrera de Guadalajara, Jalisco.

"Cuando se pertenece a la gerencia, a partir de mi puesto en adelante, se podría decir que es el primer punto de confianza. Existe el dicho de que hay hora de entrada, pero no de salida. Es una idea que se ha ido construyendo dentro de la empresa", explica.