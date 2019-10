Virtuosos del piano conquistarán el Nazas

A 15 años de su inauguración, el Teatro Nazas prepara un festejo pianístico con tres grandes músicos laguneros: Claudia Machuca, Sergio Vázquez y Ricardo Acosta.

El piano, ese instrumento que en su momento fue rechazado por Bach debido a su reciente desarrollo; el que años después sería adoptado por Mozart, quien lo haría hablar y construiría su lenguaje a través de sus sonatas; el que acompañó la melancolía de Chopin, quien se dedicó en cuerpo y alma a entregarse en la sonoridad de sus teclas; aquel con el que Eusebio Ruvalcaba describió la vida dramática de Beethoven, pues para el escritor fue quien llevó más alto la obra pianística.

Y como señala Jesús Ruiz Mantilla (periodista español), en su libro Contar la música: "El piano fue para la música lo que en estos tiempos es Internet para las comunicaciones. No una revolución: la revolución".

El piano será la herramienta musical con el cual, el próximo 19 de octubre, estos tres grandes talentos laguneros, acompañados por la Camerata de Coahuila, subirán al escenario de su tierra y rendirán homenaje a la historia del recinto que ahora alberga al Teatro Nazas y que antiguamente fungió como cine.

El municipio de Gómez Palacio registró sus primeras notas que se desprendieron cuando sus dedos de niña rozaron las teclas de un piano en busca de la conformación de melodías. Claudia Angélica Machuca sumaba siete años de edad cuando se sumergió al estudió de la música clásica, la conexión la hizo con el que se podría describir fue una extensión de grandes músicos como Mozart o Beethoven, un instrumento con el que ella ha mantenido una relación sólida y que la ha vinculado a grandes momentos ya como profesional.

A los 12 años, ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de Mexico. Luego en 1985, ingresó al Conservatorio Darius Milhaud de Aix-en-Provence, Francia, y siguió tejiendo su formación pianística con el maestro Bernard Flavigny. París también fue parte de la ruta que ha tenido que trazar para sobresalir en este arte. Actualmente es profesora en el Conservatorio de Música y Danza del Tarn y así mismo directora artística del Festival "A Portée de Rue" en Castres, Francia, ciudad donde reside.

Será el próximo 19 de octubre que retorne a su tierra para ser parte del aniversario número 15 del Teatro Nazas, recinto donde creará una alianza musical con los pianistas Sergio Vázquez y Ricardo Acosta

"Para mí es un honor esta invitación. No dudé ni un segundo en aceptar", expresó la pianista en una entrevista concedida para El Siglo de Torreón. Así mismo compartió que conserva muy buenos recuerdos del Teatro Nazas, "he estado allí como público y claro, como solista con la Camerata y hasta también recuerdo que fui al cine cuando era niña".

Y sobre su participación en el concierto dijo "Vamos a tocar dos conciertos para tres pianos y orquesta. El concierto en re menor BWV 1063 de J.S.Bach y el concierto Nº 7 de Mozart. Va a ser una experiencia muy emocionante, no muchas veces se puede tener tres pianos en el escenario. Con Sergio, que ya tuve la oportunidad de tocar a dos pianos será un reencuentro muy agradable. Y será la primera vez que tocaré con Ricardo. Los dos son pianistas con una formación muy sólida".

Nacido en el barrio de La Polvorera y criado en Las Alamedas, desde las primeras clases con la maestra Elizabeth Guerrero, Sergio Vázquez supo que el piano sería su confidente durante su vida musical.

Su talento floreció en el desierto lagunero, muchas veces durante cada compás en el Teatro Nazas. Su amor por la música lo catapultó a la cúspide artística del país y ahora es uno de los pianistas titulares en la Ópera de Bellas Artes.

Vázquez señaló que la oferta cultural y la enseñanza en La Laguna, en cuanto a la música de cámara o de concierto, ha aumentado. Esto ha ocasionado que jóvenes músicos, como Ricardo Acosta, tengan una buena proyección a nivel nacional y en el extranjero, debido a su nivel.

También observó a un público más acostumbrado a tener músicos clásicos en su ciudad, gracias a la apertura de espacios culturales. Consideró que el Teatro Nazas es un punto fundamental en este desarrollo, pues "se ha convertido en un bastión cultural muy importante en la región".

"Yo conocí el Cine Nazas, entré a funciones de cine y la verdad el trabajo de restauración, o adaptación, para convertirlo en teatro fue muy bueno".

Respecto a su presentación junto a Claudia Machuca y Ricardo Acosta, compartió que a partir del próximo lunes 14 de octubre comenzarán los ensayos al interior del recinto.

"Estoy muy contento porque rara vez se va a repetir. Es muy difícil que un teatro tenga tres pianos y que una orquesta se arriesgue a tener solistas para un concierto. Estoy muy contento de hacer esta música porque es algo que no muchos pianistas han tenido oportunidad".

Otro de los protagonistas del momento será Ricardo Acosta, un joven pianista y compositor nativo de Torreón que es catalogado como una gran promesa de la música, que según un artículo publicado en el East Hampton Star, diario de Nueva York es "poseedora de gran sensibilidad, con colores y sombras que crean una atmósfera personal y única".

Ser parte de este momento, mantiene entusiasmado a Acosta que expresó que para él será un honor compartir escenario con los que llamó son "dos grandes pianistas".

Y sobre su aparición comentó "yo participaré como el segundo piano en tanto Mozart como Bach. Aparte de esto ofreceré una pequeña pieza también de Mozart para piano orquesta, llamada Rondo en La mayor k386. A la maestra Claudia ya la he conocido en otras ocasiones cuando ha venido a presentarse. Al maestro Sergio aún no lo he conocido personalmente pero ya he oído mucho de él y estoy muy emocionado de poder hacer música juntos la próxima semana".

Sobre el Teatro Nazas, el joven pianista refirió que se recuerda todos los viernes visitándolo para disfrutar de grandes conciertos. "No puedo pensar en Torreón sin pensar en él".