VIDEO: Luchador anuncia retiro, vuelve y lo noquean minutos después

Fue por medio de un video que Curtis anunció que había tomado la decisión de no volver, pero al ocurrir un cambio en la semifinal del torneo, tuvo que reconsiderar su decisión.

Debido a que Magorned no pudo presentarse en la semifinal de dicho torneo, Curtis era el acreedor al puesto, por lo que accedió a regresar al octágono.

Pronto volvió a cambiar el parecer del estadounidense, pues al llegar al segundo asalto, fue noqueado por su rival y enviado hasta la lona.

Al perder por segunda ocasión, Curtis volvió a confirmar que no regresaría a pelear.

47 minutes ago Chris Curtis posted a retirement video on Instagram. He is inside the cage about to fight Ray Cooper now. #PFLPlayoffs pic.twitter.com/d6D9LBbF5a