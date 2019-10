VIRAL: Comparten videos y fotografías del tifón Hagibis en Japón

El tifón Hagibis, considerado como uno de los más poderosos en las últimas décadas para Japón, tocó tierra durante la tarde de este sábado en horario del país oriental, causando desastres entre sus habitantes.

La prefectura de Chiba, que se ubica al este de la isla de Honshu, es hasta el momento uno de los lugares más afectados a causa del fenómeno natural, cobrando la vida de una persona quien falleció al ser volcado con su camioneta por los fuertes vientos. Según informan medios internacionales.

De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, se estima que los vientos podrían alcanzar hasta 126 kilómetros por hora, lo que es casi el equivalente a la fuerza de un huracán de categoría 1.

A través de redes sociales usuarios han compartido videos y fotografías de las catástrofes que ha dejado Hagibis a su paso en tierras orientales. En estos se aprecia a vehículos siendo volteados por la fuerza del aire, así como lugares inundados y afectados debido a las lluvias.

Por medio del hashtag #PrayForJapan, internautas se unen en Twitter para apoyar al país.

