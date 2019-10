Joaquin Phoenix choca contra bomberos

Una vez más el actor Joaquin Phoenix dio de qué hablar, y en esta ocasión no fue por su aclamada actuación en la película Joker, sino por su sentido de responsabilidad, pues el actor se entregó a la policía tras pegarle a un camión de bomberos.

Fue la noche del pasado martes cuando Joaquin Phoenix se vio involucrado en el percance mientras circulaba en su automóvil Tesla. Según el portal TMZ, el actor iba saliendo de un estacionamiento ubicado en West Hollywood cuando dio un giro hacia la derecha; pero no calculó bien la vuelta y terminó rayando un camión de bomberos que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

Las fuerzas policiales de Los Ángeles contaron a TMZ que Joaquin estacionó su auto y luego fue a buscar a los bomberos que viajaban en el camión.

Al encontrarlos les contó lo sucedido (que no calculó bien la vuelta); luego llamaron a la policía y a las respectivas aseguradoras.

Aunque no se trató de un crimen, se tuvo que levantar un reporte policial, pues el vehículo dañado es propiedad del condado de Los Ángeles y cualquier tipo de incidentes de este tipo se deben de reportar a las autoridades.

Según los testimonios de las personas que contemplaron la escena, el camión de bomberos salió ileso del suceso, excepto por un pequeño raspón en el parachoques.

Debido a que el daño fue mínimo, Phoenix no recibió una multa por lo ocurrido; sin embargo, su Tesla quedó deteriorado del panel frontal derecho.

Por otro lado, ayer se dio a conocer que su cinta Joker, que ha impactado a millones de personas alrededor del mundo consiguió un nuevo logro. De acuerdo con el sitio de Internet Movie Database (IMDB), Joker se posiciona entre las diez películas con mayor valoración en la historia del cine.

La lista está integrada por: 1.The Shawshank Redemption (1994) 2.The Godfather (1972) 3.The Godfather Part II (1974) 4.The Dark Knight (2008) 5. 12.Angry Men (1957) 6.Schindler's List (1993) 7.The Lord of The Rings: The Return of The King (2003) 8.Pulp Fiction (1994) 9.The Good, The Bad and The Ugly (1966) 10.Joker (2019).

Ileso. El actor Joaquin Phoenix se impactó contra un vehículo de bomberos en Los Ángeles, el accidente no dejó lesionados.