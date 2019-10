Y vaya que quien no pierde el tiempo es la primera dama de Torreón, Astrid Casale, pues de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de asistentes inconformes, la presidenta honoraria del DIF municipal aplica el dicho de "al mal paso, darle prisa", pues en su prisa por figurar no le importa darle prioridad a la agenda de los medios, aunque sea para hablar de espectáculos, de recetas de cocina o para bailar, lo cual, según los subagentes, ha desatado la ira de un variado grupo de damas emperifolladas del partido Acción Nacional, pues les parece de muy mal gusto que en su afán por distinguirse deje a un lado los temas torales de una institución municipal muy sensible y, peor aún, que olvide que el espíritu de su puesto honorario es velar por la atención de la población en estado de vulnerabilidad, por lo que les resulta inverosímil que se la pase enfocada en sus giras permanentes por los programas de la "farsándula" lagunera para hablar sobre situaciones que nada tienen que ver con su labor dentro de la función pública.

Sin embargo, los subagentes, que tienen bien medida el agua a los camotes en la cosa política, informan que doña Astrid simplemente está haciendo circo, maroma y teatro para subir en las encuestas y acceder a una de las tan codiciadas candidaturas, ya sea para diputada local o, mejor aún, competirle al carnal Marcelo, hasta el momento el único y más firme gallo del PAN por la alcaldía de "La Perla de La Laguna", claro está si antes no encuentran algún resquicio legal para la reelección de su marido el alcalde Jorge Zermeño, tipo Baja California. ******* El que sigue con alianzas no importando los colores partidistas es el "góber" de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien ahora se hermanó con sus homólogos de Durango, José Rosas Aispuro, y de Chihuahua, Javier Corral, ambos del vapuleado Partido Acción Nacional. El pasado miércoles se firmó un convenio en materia de seguridad para el llamado "triángulo dorado", durante el evento a quien se le vio muy a gusto con sus colegas fue al mandamás de Chihuahua, y eso que don Javier es famoso por tener un humor ácido y la mecha muy corta, incluso más que don Miguel. Los políticos discutieron temas verdaderamente delicados: que si el Santos es superlíder, en qué estado quedan mejor las gorditas, quién es el consentido del Gobierno federal, y si usted le suma a la reunión unos buenos tequilas patrocinados por el anfitrión, el "góber" de Durango, don Pepe Aispuro, pues la cosa se empieza a descontrolar. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de bocinas sin funcionar, que las autoridades de Coahuila sentados en la mesa parecían viendo un partido de tenis; nomás se volteaban a ver unos a los otros porque los "góbers" de los estados no sabían cómo se iba a digerir este convenio, y como toda operación cuesta, al parecer ese pequeño detallito no lo tenían presupuestado los mandatarios estatales panistas, pero ya entrada la reunión, entre un brindis y otro le fueron metiendo orden y lograron ponerse de acuerdo para establecer la seguridad en los límites de los estados, que ojalá y funcione. ******* La cena de gala del Festival Julio Torri, ofrecida esta semana en la capirucha del sarape, se convirtió en el "destape" político de la descolorida secretaria de Cultura de la provincia de Coahuila, Ana Sofía García Camil, quien prácticamente se despediría del cargo que ocupa desde la administración de Rubén Moreira. Nuestros subagentes, disfrazados de platillo fifí nos cuentan que durante su discurso el "góber" Miguel Riquelme dio agradecimiento a figuras como el cantante Emmanuel y a su par de Tlaxcala, y al momento de dirigirse a la zarina de la cultura, Sofía García, la porra de acarreados que llevó a la cena doña Sofía hizo que el aplausómetro aumentara de manera sorpresiva, por lo que el gobernador aprovechó para decirle: "¿ya ves que sí tienes simpatizantes?", en clara referencia a que la pueden mandar a competir por una diputación contra la panista y primera dama de Torreón, Astrid Cassale, en la carrera electoral por el distrito VIII que hoy encabeza Marcelo Torres. Nuestros subagentes cuentan que la conocida risa nerviosa de doña Sofía ante las palabras de su jefe se empañó con el "no" rotundo de su esposo, quien estaba a su lado y quien por cierto desde la administración del "exgóber" Rubén aparece en la sagrada nómina como asesor jurídico; pues claro, a nadie le gustaría salirse de su zona de confort tras ocho años en el mismo cargo. De inmediato algunos malvibrosos presentes en el evento comentaron que por fin le había hecho justicia la revolución a la secretaria de Cultura, no por el premio, sino porque al fin la iban a poner a trabajar por el partido que tanto le ha dado a ella y a su familia. ******* La entrega oficial de obras de drenaje y pavimentación del bulevar Las Quintas en Torreón se hizo con bombo y platillos, pero no para los vecinos de la colonia, sino para los propios funcionarios del Municipio. Así como lo lee, estimado lector, ya que durante la inauguración de la obra las sillas fueron ocupadas por funcionarios "sin quehacer", pues los ciudadanos brillaron por su ausencia. Aunque lo que más llamó la atención fue que estas obras fueron entregadas con parches en diferentes puntos de la vialidad. Cuentan nuestros subgantes, disfrazados de operador de máquina varada, que estos desperfectos se dieron porque hace unos días una empresa de gas natural logró obtener un permiso para abrir el pavimento recién instalado sobre el bulevar de Los Grandes Pintores partiendo exactamente de la glorieta que está entre el Multideportivo Oriente y el edificio del Poder Judicial de la Federación a espaldas del Bosque Urbano. Resulta que en la Dirección de Urbanismo de Torreón de Aldo Villarreal o en la Dirección de Obras Públicas de Tomás Galván, excríticos de las acciones del Gobierno municipal en tiempos del agonizante PRI, se encuentra el "vivillo" funcionario que autorizó la destrucción de casi tres kilómetros de pavimento recién instalado desde la glorieta hasta la calzada Agustín de Espinoza, rumbo al periférico. El extraño permiso incluye una prórroga a favor de la gasera, para dejar el pavimento en las condiciones que se encontraba, pero en la fecha que le venga en gana. Total, ya "escurrió" el costal, y quedó atrás la amarga experiencia a finales de la administración de Miguel Riquelme como alcalde, cuando otro funcionario otorgó un permiso similar para destruir pavimento en una calle recién inaugurada, y Riquelme mandó la caballería para detener al responsable de la obra, que acabó acusado de daños y a la empresa se le quitaron las ganas de perforar en calles nuevas. Pero eran otros tiempos. ******* Donde parece que la Cuarta Transformación no ha traído sino las mismas virtudes burocráticas, clientelistas, nepotistas y muchos otros adjetivos calificativos que caracterizaron al hoy en la lona Partido Revolucionario Institucional es en la hermana república de Gómez Palacio. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que en varias direcciones del Ayuntamiento, como en Cultura, Fomento Económico, Protección Civil y el DIF, han empezado a llegar varios personajes cercanos a la alcaldesa Marina Vitela, en tiempos cuando la edil de Morena militaba en el PRI y recibía apoyo de los principales sindicatos de la salud, que ahora se han convertido en el nuevo semillero de funcionarios para la administración de Gómez Palacio. Dicen que aún cuando a varios cercanos a doña Marina, como el vicealcalde Omar Castañeda, les han comentado que nombrar a tantos cercanos se puede prestar para muchas críticas, la propia alcaldesa presumió que si no había pasado nada cuando nombró en direcciones clave al sobrinazo César Yahír Vitela en Desarrollo Social y su nuera Gretel Romo en Relaciones Públicas, mucho menos en esta ocasión cuando se trataba solo de amigos cercanos.