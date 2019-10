Pide legislativo participar en operativos

Ante las quejas ciudadanas por los operativos vehiculares, el diputado panista Gerardo Aguado Gómez, propuso que los legisladores participen como observadores en los operativos que realiza el Gobierno del estado para ejecutar el cobro de placas, tenencia, y derechos de control vehicular para corroborar que se realicen conforme a derecho y no se vulneren los derechos humanos de los automovilistas ni las garantías procesales en materia de ejecución fiscal.

Fue a través de un Punto de Acuerdo que solicitó se organice un plan de trabajo para que los diputados puedan supervisar de cerca dichas acciones de Gobierno.

Lo anterior debido a que los operativos del Gobierno del estado para ejecutar el cobro de adeudos de control vehicular, placas vencidas y para detener autos no regularizados han empezado de nuevo en la entidad. Con ello se ha elevado el clamor social ante los abusos y violaciones de derecho que se cometen durante los mismos.

"En estos operativos no se observa ni se cumple el debido proceso fiscal, ya que la persona o el propietario del automóvil no es notificado de manera previa por la autoridad fiscal para que se le haga saber que tiene el adeudo, el concepto y hasta los medios de defensa con los que cuenta en caso de no estar de acuerdo con el cobro", aseguró.

También dijo que "esto debe hacerse para, transcurrido el tiempo, se le pueda detener en la calle y ejecutar el cobro, haciéndole ver que fue notificado en tiempo y forma, que se le dio un plazo para pagar y se le concedió la posibilidad de defenderse, y al no hacer ni una cosa ni otra, se procede a ejecutar conforme a derecho, tal procedimiento sería la forma correcta de hacerlo, y no con retenes sorpresa".

El legislador dijo que se viola lo establecido en la ley referente a no realizar embargos o aseguramientos de bienes por un valor muy superior al del adeudo, lo que se conoce como embargo en exceso.

"Por ejemplo, una persona que debe placas y derechos de control vehicular por hasta 4 mil pesos, pero su vehículo vale 50 mil pesos, en este caso el aseguramiento es desproporcional y arbitrario" dijo.

Para el legislador las acciones de Gobierno ameritan ser supervisadas de cerca.