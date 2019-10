'No me apachurren tanto', dice AMLO a su llegada a Sinaloa

Al salir de la aeronave que lo transportó de la Ciudad de México, pasajeros que esperaban su vuelo en las instalaciones aeroportuarias le solicitaban al titular del Ejecutivo fotografiarse con él.

Sin embargo, tras ser recibido por el mandatario local, empresarios, pobladores y representantes de los medios de información locales lo abordaron lo que hizo que no pudiera avanzar a la camioneta que lo esperaba a las afueras del aeropuerto.

"No me apachurren tanto", pidió con una risa el mandatario al momento de informar que se tenía el compromiso del gobierno federal de seguir con los trabajos de construcción de la presa de Santa María en esta ciudad.

"Ya tenemos un compromiso y vamos a construirla, a continuar con los trabajos en la presa de Santa María. Es un compromiso que tenemos, lo que se necesite", dijo.

Además fue cuestionado por la situación de violencia que viven los reporteros en el estado a lo que señaló que "debe de haber libertad de expresión; hoy voy a hablar de eso con el gobernador".

Este viernes el titular del Ejecutivo federal asistirá, como parte de su gira de visitas por hospitales rurales, al Hospital Rural Villa Unión IMSS, Villa Unión, en Mazatlán.

Más tarde, a las 19:00 horas, en Guasave, el presidente Andrés Manuel López Obrador reinaugurará el Estadio de Béisbol Francisco Carranza Limón y lanzará la primera bola en el partido inaugural de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol".

#Video No usaré guardaespaldas, pero no me apachurren, dijo AMLO al llegar a Palacio Nacional https://t.co/fHu9ChJyce pic.twitter.com/yHw9KCg2Si