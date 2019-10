'BonBon', el perro que esperó a su familia por cuatro años

Un perro ha conmovido a internautas debido a su lealtad al esperar a su familia en el mismo lugar desde hace 4 años, cuando se perdió en una carretera.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, el nombre del can es 'BonBon' y reside en Tailandia, sin embargo, en febrero de 2015 la mascota se extravió al saltar de la ventanilla del auto donde viajaba con su familia, mientras hacían una parada en una gasolinera.

, vecina del sitio donde se encontraba esperando el perro, intentó llevárselo a su casa, pero éste se aferraba a permanecer en el mismo lugar, por lo que finalmente decidió dejarlo ahí y llevarle comida todos los días.

Cabe destacar que durante este tiempo los dueños del animal habían tratado de dar con su paradero, lamentablemente sin éxito hasta que en semanas recientes encontraron una esperanza por medio de redes sociales.

El usuario Anuchit Uncharoen, compartió en Facebook imágenes del can, al cual lugareños habían apodado como 'Leo', agregando que le pareció extraño verlo esperando en la autopista.

"Ayer, llevé a mi hijo a conducir la moto para jugar alrededor de las 17:30, me encontré con una mujer que trajo arroz al perro de la foto y se sentó hablando con el perro. No me sorprendió, pero al día siguiente la volví a encontrar alimentando al perro y le pedí que me contara su historia", agregó en la publicación con las fotografías del can.

Fue así que la familia del can logró reencontrarse con 'BonBon'. Su dueño Noi, acudió al sitio por él, sin embargo, pese a que el animal se alegró de ver a su familia, decidió quedarse en el sitio que ahora reconocía como su hogar en compañía de la mujer que lo había estado alimentando todos estos años.

EGP.