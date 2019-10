Lleva ocho meses sin usar un smartphone y todo por un premio

En diciembre pasado Vitaminwater lanzó el desafío de pasar un año entero sin tocar un teléfono inteligente a cambio de 100 mil dólares, que son casi 2 millones de pesos.

Una mujer en Nueva York llamada Elana Mugdan, de 29 años, lleva ya 8 meses cumpliendo el reto y si logra llegar a diciembre alejada de cualquier teléfono inteligente, ganará el premio.

Tras el lanzamiento de la promoción muchos se apuntaron para el desafío, pero nadie logró estar completamente alejado de los celulares inteligentes, porque eso implicaba también por ejemplo, no poder usar redes sociales por este medio.

Elana dice que la experiencia ha sido liberadora, tanto que pasado el desafío, no planea regresar a usar celulares inteligentes.

“He decidido que nunca volveré a usar smartphones una vez que termine el concurso de un año. No creo que se pueda confiar en la tecnología; si tengo acceso a un teléfono inteligente, sospecho que volveré a abusar de él, perder el tiempo, permanecer despierta toda la noche, y volverme adicta a las redes sociales, y realmente no quiero volver a todo eso”, cuenta Elana, cita el sitio PressFrom.

Cuando comenzó el desafío “Scroll Free For a Year” de Vitaminwater, Elana cambió su iPhone 5s por un teléfono con tapa Kyocera, que solo puede usar para llamar y enviar mensajes de texto, nada de redes sociales, búsqueda por GPS, internet para consultar dudas o ver videos en el celular.

“Una vez, casi me quedé varada en el aeropuerto de SeaTac porque el número de teléfono que había escrito era incorrecto, y no tenía forma de buscar el correcto, no había manera de llamar a un taxi o Uber, y nadie en el estado que pudiera ayudarme”, comenta.

Dice que ha aprendido a solucionar este tipo de problemas y que eso ha hecho de esta una de las ‘mejores aventuras de su vida’.

