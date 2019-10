VIRAL: La reacción de una madre al descubrir la cabeza de su bebé afeitada

, residente de, pidió a su pareja que cuidara de su pequeña, mientras ella tomaba una siesta, sin embargo, al despertar encontró a su hija con su cabeza totalmente afeitada.

El video compartido en redes muestra a Jasmin sostener a la menor, cuya cabeza se encuentra cubierta por una toalla, sin embargo, cuando el padre de ésta, Joshua Luevanoz, descubre a Jazlyn, la madre se sorprende y comienza a llorar y reír mientras abraza a la bebé.

"La única vez que le pido que la cuide para poder dormir y...", agrega Valero en el clip que ella misma compartió en Twitter.

Dicho suceso además de generar risas entre internautas por la reacción de la mujer, ha desatado criticas respecto a las acciones del padre, pues algunos comentan que lo que hizo podría considerarse como 'abuso infantil'.

The one time I ask him to watch her so I can sleep in and... pic.twitter.com/6Gn5cHp2Yn