Respalda AMLO resolución de tribunal sobre período de Bonilla

Si el tribunal electoral resuelve que el próximo mandato estatal en Baja California "es de dos años, son dos años", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado estará en San Quintín, municipio de Ensenada, en actividades de su agenda social.

López Obrador ofreció conferencia de prensa esta mañana en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, y salió a una gira de trabajo en Sinaloa, este día, la cual continuará mañana sábado, en San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, estado convocado a una consulta sobre si el gobierno de Jaime Bonilla abarca dos años o cinco años.

El presidente de la República dijo a los periodistas que el sábado pernoctará en Ensenada y el domingo viajará de regreso a la Ciudad de México y, desde luego "no me estoy entrometiendo en este asunto", de la extensión del periodo de gobierno de dos o cinco años, lo cual debe resolver el poder Judicial.

"Dije y sostengo que hay que respetar la decisión de la autoridad competente", de manera que como en todo caso, "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".

Estará de acuerdo, dijo si el fallo colegiado "es que está bien la decisión del Congreso", que amplió a cinco años el mandato que iniciará Bonilla, por tratarse de la resolución de la autoridad competente, la aceptará, de igual forma si decide que sean dos años.

Comentó que "yo no estoy involucrado en este asunto, (que) es algo que me da pena, (ya que) no deberían estarse discutiendo estos asuntos".

Agregó que "hay que respetar lo que establece la Constitución y las leyes y lo que resuelvan las autoridades. Ya no es el tiempo de antes", y por tanto, "no voy a meterme en esto", dijo.

Hizo hincapié en que "no tolero de nadie (que) viole la letra y el espíritu de la Constitución".

A la pregunta de si sale sobrando la consulta que se llevará a cabo en Baja California, en tanto que debe imperar la decisión judicial, López Obrador, afirmó que en el estado de la frontera norte, "la ciudadanía no es manipulable; en Baja California están muy politizados, muy conscientes, y pueden manifestarse a favor o en contra".

La instancia legal debe resolver sin presiones de ningún tipo y todos apegarnos a esa decisión, dijo el Presidente, "y no estar con chicanadas, no retorciendo la ley (lo cual) correspondía al antiguo régimen". Y algo en ese sentido, no debe preocuparnos en nada, expresó.

Remarcó que en el tema de Baja California "si se pisotea la ley, si se daña la democracia, no debe permitirse, pero debe ser la autoridad la que resuelva".