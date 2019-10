Damas de novia son criticadas por su atuendo de ‘bolsa de plástico’

Una foto compartida en la red Reddit en la que posan cuatro damas de novia con vestidos negros que internautas han comparado con bolsas de plástico se hizo recientemente viral.

El atuendo se completa con tenis de colores, uno diferente para cada mujer, cuyo look en general desató burlas en redes.

"Tengo muchas preguntas sobre esta foto: ¿qué demonios llevan puesto en el cuerpo y los pies?" o “Los bolsillos son lo único redimible que puedo ver aquí”, fueron algunos comentarios, reporta el diario Mirror, no obstante, no todas son críticas negativas y es que varios internautas dicen que no ven nada malo con los vestidos.

DA.