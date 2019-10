Alertan por recorte a organismos autónomos

El recorte a los organismos autónomos que se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y que podría también darse en el ámbito local en instancias como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), podría afectar su independencia.

Así lo alertó el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, Rafael Mier Cisneros, quien comentó que quitar recurso a estos institutos podría poner en riesgo la democracia, además de que los organismos autónomos representan un equilibrio al poder absoluto.

"Yo creo que hay que analizar, desde su naturaleza jurídica, para qué fueron creados, pero todos ellos se enmarcan precisamente en un control de poderes", declaró.

Expuso que en la actualidad a nivel nacional se tiene una hegemonía entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que el Judicial está haciendo un contrapeso a través de los ministros y las resoluciones de amparo que se han dado en temas polémicos como el aeropuerto de Santa Lucía. "El Poder Judicial ha sido esta barrera para evitar el poder absoluto y evitar tomar decisiones arbitrarias".

Ante ello, insistió en que la mayoría de los organismos autónomos fueron creados para propiciar el equilibrio. "Y para ser autónomos qué necesitan, pues no necesitan que esté en la ley, lo más importante es precisamente el presupuesto. Si no tienen presupuesto aunque digan que son autónomos, discúlpenme pero no lo son. Es la característica primordial", enfatizó.

Es mal visto por los ciudadanos que quienes encabezan estos organismos autónomos tengan salarios tan elevados, por lo que el académico consideró oportuno que, más que una reducción presupuestal, se contemple un cambio en su estructura financiera.

"Habría que analizar realmente si la estructura de todo el organismo en su mayoría depende del dinero que se les da o si podríamos hacer una reconstrucción de ellos sin que desaparezcan", opinó. Finalmente, dijo que será difícil desaparecerlos "por ocurrencia".

