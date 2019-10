Letras polacas que son Nobel

Olga, es de ojos verdes esmeralda y de mente sin limites. Golpear el teclado e intervenir hojas en blanco ha sido su vida desde que su literatura se anidó en el gusto de los polacos y luego de que trascendiera fronteras.

Aunque estudió psicología y trabajó en un centro mental al oeste de Polonia (país de donde es originaria), la literatura siempre la sedujo, por lo que sus tiempos libres los dedicaba a darle forma a personajes y escenarios que se convirtieron, luego, en la materia prima de sus cuentos, poemas, ensayos y novelas.

Ahora el nombre de Olga Tokarczuk se antepone al del Premio Nobel de Literatura, galardón del que fue merecedora por el año 2018. Fue hasta el día de ayer que se anunció junto con el ganador del 2019, esto debido que la Academia Sueca lo dejó en suspenso debido al escándalo por denuncias de abusos sexuales en el entorno de esa institución y la crisis en que se precipitó.

Tokarczuk, se convierte así, en una de las 15 mujeres que han sido merecedoras de ese galardón a lo largo de la historia. La distinción se comenzó a otorgar desde 1901 y hasta ahora sólo suman dos polacas que presumen de este homenaje, una de ellas es Olga. En 1996 fue la escritora polaca Wislawa Szymborska la que disfrutaría del nombramiento.

La escritora polaca, Tokarczuk, era una que más sonaba en las quinielas, junto con la canadiense Anne Carson y la guadalupeña Maryse Condé.

Para esta distinción, la Academia resaltó en su fallo la "pasión enciclopédica" con que Tocarczuk representa "el cruce de fronteras como una forma de vida".

"Escribir novelas es como contarse cuentos uno mismo en la madurez, como hacen los niños antes de dormir, que utilizan el lenguaje que se encuentra en la frontera entre el sueño y la conciencia, describiendo y creando", dijo alguna vez la Premio Nobel de Literatura 2018.

La autora hizo su debut como escritora de ficción en 1993 con "The Journey of the Book-People", pero la fama le llegó con su tercera novela "Primeval and others Times". Su obra es, según la Academia un "excelente ejemplo de la nueva literatura polaca después de 1989".

Cuando sus primeras obras literarias comenzaron a ganar popularidad, Tokarczuk renunció a su trabajo como psicoterapeuta para dedicarse de lleno a su pasión, como ella siempre ha dicho: la escritura.

Tokarczuk es autora de 17 libros, entre novelas, colecciones de cuentos, ensayos y guiones cinematográficos, y debutó en el mundo de las letras en 1979 en la revista "Przelaj", donde utilizaba el seudónimo de Natasza Borodin y donde publicó sus primeros relatos.

Es una de las escritoras polacas contemporáneas más premiadas y en su haber tiene, entre otros, el Premio de la Fundación Koscielski, en 2007 y 2015; el Premio Literario Nike en 2008.

Cabe destacar que una de las creaciones más celebradas de la escritora polaca, "Flights", estuvo a punto de sucumbir a la incomprensión de los editores, como tantas otras obras que con el paso del tiempo se revelaron magistrales, hasta el punto de recibir el prestigioso premio Man Booker International en el 2018.

"Cuando envié el original de 'Flights' por primera vez a mi editorial, me llamaron y me preguntaron si tal vez había mezclado los archivos en mi ordenador, porque aquello no era una novela", declaró a The New Yorker Olga Tokarczuk.

La polaca es también una escritora que no duda en involucrarse en las causas en las que cree y son conocidas sus declaraciones en defensa de los refugiados, el ecologismo, los derechos de las minorías o el feminismo, sobre el que dice tener una visión particular.

"En mi comprensión del feminismo no es importante quién es mujer y quién es hombre, sino el derecho a expresar la individualidad ", ha dicho en una de sus entrevistas.

En otros casos Tokarczuk ha hablado sobre la situación política en Polonia y se ha mostrado crítica con el hecho de que las parejas homosexuales no tengan los mismos derechos que los heterosexuales, así como con la negativa del actual Gobierno polaco a aceptar refugiados.