Vigilarán carreteras en límites estatales

Instalará el gobierno de Coahuila cámaras de vigilancia en brechas y carreteras en los límites de los estados vecinos, reveló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El jefe del ejecutivo indicó que el equipo de tecnología de punta que será instalado, es parte de las mil 300 cámaras que adquirió la entidad para las principales ciudades del estado.

La inversión de las cámaras asciende a 600 millones de pesos, y la entidad está en tratos para la adquisición de tecnología de punta de radiocomunicación, que espera que se concrete en las próximas semanas, con lo que la seguridad de Coahuila estará a la vanguardia en el uso de lo mas moderno en equipos de video e intercomunicación, informó el gobernador.

Las video cámaras con capacidad de reconocimiento facial y vehicular están en proceso de instalación en todas las poblaciones a las que fueron asignadas, y se les conectará al banco de datos de placas y licencias de manejar, para identificar vehículos y rostros de personas, expresó Riquelme.

Sostuvo que se están destruyendo las brechas que utilizan grupos para el trasiego de drogas entre Nuevo León y Coahuila, y con el convenio firmado con Chihuahua y Durango realizarán la misma acción.

Aclaró que son brechas que sólo utilizan los grupos de traficantes y no la población rural, porque no llevan a comunidades, pueblos o ejidos, y las rutas que sí son de uso de granjeros no serán dañadas.

Con los convenios firmados primero con Nuevo León y Tamaulipas, y ahora también con Chihuahua y Durango, la destrucción de brechas, la vigilancia aérea con helicópteros (uno por cada estado) y las cámaras en las carreteras, se irán realizando conforme se establezcan los acuerdos en base a las capacidades de cada entidad, indicó.