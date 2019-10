VIRAL: Perrito actor sufre 'adorable' accidente en escena

En el video compartido en redes sociales aparece el pequeño que interpretaba a Toto, la mascota de Dorothy, corriendo por el escenario cuando cae de él al vacío.

Los presentes reaccionaron asombrados y entre risas, por lo que la protagonista corrió a verificar que el cachorrito se encontraba bien.

En Twitter, las imágenes ya tienen más de 280 mil reproducciones.

AT THIS PERFORMANCE, the role of Toto will be played by: pic.twitter.com/3aFbTYQyz4