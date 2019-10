Salamanca está bajo fuego y nos abandonaron, se queja alcaldesa

Ante el "baño de sangre" registrado en el "Bar Raymond" la madrugada de este jueves con un saldo de cinco muertos, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz (Morena), exigió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la misma fuerza militar que destinó a Celaya el pasado miércoles, en donde gobierna la panista Elvira Paniagua.

Hernández Cruz señaló que, "Salamanca está bajo fuego y nos han abandonado a nuestra suerte".

Dijo que en los primeros diez días del mes 17 personas han sido asesinadas, 7 de ellas en las últimas horas, entre éstos los cinco hombres masacrados en el céntrico "Bar Raymond".

En rueda de prensa, la alcaldesa morenista señaló que de los mil 200 militares que el 9 de octubre llegaron a la entidad, 700 se asignaron a Celaya porque así lo decidió el gobernador. "La política los ha cegado", reprochó Hernández Cruz.

"Usted (gobernador) decidió que de los mil 200 efectivos que el Gobierno Federal va a enviar al Estado, 700 vayan a Celaya. Pues bien, el pueblo y las autoridades de Salamanca le exigimos la misma cantidad de tropas para enfrentar las masacres que pese a todos nuestros esfuerzos no podemos enfrentar porque los recursos los tiene Gobierno de Estado", expresó.

En un comunicado al que dio lectura, la alcaldesa dijo que para el gobernador pareciera que los salmantinos no merecen vivir en paz "porque aquí no gobierna el PAN. Le exigimos que vuelva los ojos a Salamanca ahora… no con promesas y no con espejitos de colores".

El secretario de Seguridad, Juan José González González, informó que ya se encuentran en Celaya los 700 elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que destinó el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad de la ciudad.

El mando realizó un recorrido para verificar las buenas condiciones de las instalaciones donde pernoctarán los 700 elementos federales, a fin de reforzar las estrategias de seguridad del municipio.