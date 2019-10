No me preocupa iniciativa sobre inmunidad: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", gobernador de Nuevo León, aseguró que "no le preocupa" la iniciativa del congreso estatal para quitarle la inmunidad.

Entrevistado al término de la inauguración del 19° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, Rodríguez Calderón indicó que esta propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Puntos Constitucionales- es "un asunto mediático" que no le genera preocupación.

"Es un asunto mediático de flojera; pudiera decirlo así no me preocupa, porque siempre hago las cosas bien, me preocupa trabajar y resolver los problemas del estado, todavía no he visto a mi abogado", subrayó.

Añadió que "estoy siendo obviamente juzgado sin presentar ninguna prueba, yo compareceré o veré como defenderme, esta es una condición única en México soy el único gobernador independiente de este país que no tiene a ningún diputado en el Congreso".

El mandatario estatal destacó que esta medida debería impulsarse para todos los funcionarios públicos; comentó que todos los gobernadores deben "portarse bien", ser honestos y transparentes con su trabajo. "Yo creo que esto debe de hacerse en el país, todos los gobernantes tenemos que portarnos bien, todos debemos ser transparentes y honestos en nuestro trabajo, yo no he cometido ningún delito", apuntó.

Comentó que le gustaría que los legisladores fueran "más hábiles" en la aprobación de leyes que requiere la sociedad. "Evidentemente esto es algo que le están dando una velocidad extraordinaria, cuando tienen leyes rezagadas desde que iniciaron la bancada, entonces esta parte importante me llama la atención, sin embargo, no me preocupa", enfatizó.

Sobre la suspensión que concedió el ministro Eduardo Medina Mora –quien renunció a su cargo el pasado 3 de octubre- la cual frena las sanciones del Congreso de Nuevo León a Rodríguez Calderón, el mandatario estatal contestó que "(Medina Mora) no ha dejado planchado nada, aquí no hay nada planchado".