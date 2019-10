Pide Delgado 'cuidar' a Morena en renovación de dirigencia nacional

Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a la dirigencia de su partido garantizar el mejor método para su renovación en aras de "cuidar" al partido y aseguró que apoyará la decisión de posponer la elección siempre y cuando sea en beneficio de Morena.

"Estoy de acuerdo con lo decida la dirigencia siempre y cuando sea lo mejor para el partido, si esa es la mejor decisión para cuidar el partido, por supuesto que lo vamos a apoyar. No me corresponde esa decisión, pero sí pido que sean muy responsables a la organización de las asambleas", dijo.

En entrevista con medios tras acudir a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador indicó que en caso de que se considere que no existan las condiciones para garantizar las elecciones del partido, "entonces la presidenta del partido Yeidckol Polevnsky debería de hacer una propuesta para resolver este asunto. Insisto, por algo el presidente de la República recomendó definir el asunto de la dirigencia mediante encuesta. Hasta el momento, desafortunadamente no han querido escuchar la recomendación del Presidente y eso me parece muy grave".

"Nos ahorrarían tener estas presiones, jaloneos y se hubiera solucionado de mejor manera", agregó.

El diputado pidió a la militancia de Morena comportarse con civilidad, madurez política "y que nunca perdamos de vista que el verdadero objetivo es ayudar a la transformación, no los cargos; que demostremos que somos diferentes, que tenemos principios, que tenemos valores".

Pidió a los responsables de organizar el proceso electoral de Morena a que "sean muy conscientes del momento histórico que está viviendo el país y del papel tan importante que tiene Morena, no actuar de manera facciosa, no actuar con simulación ni con politiquería. El proceso debe de ser transparente y democrático".

Reconoció que el padrón de su partido es un misterio, porque "nadie conoce el padrón; para algunos el padrón esta impecable y para otro dicen que el padrón presenta varias fallas".

"Yo no he tenido acceso al padrón, no tengo manera de evaluarlo, pero en esta semana he tenido una gran cantidad de llamadas de militantes de todo el país quejándose de que no hay manera de comprobar su militancia y se les está excluyendo en su derecho a participar en estas asambleas. Debe de privilegiarse siempre el derecho de nuestra militancia a participar en el proceso interno de su partido", añadió.

Ante las asambleas distritales que se realizarán este fin de semana, Mario Delgado señaló que si los órganos de dirección del partido consideran que no hay las condiciones para hacer las asambleas y que su organización es frágil y presenta riesgos deberán de actuar de manera responsable.

"Yo les hago un llamado a los órganos de la dirigencia del partido a que cuiden a Morena. Hay una gran responsabilidad en lo que está en juego este fin de semana, tienen que asumir su responsabilidad, tienen que garantizar las condiciones para que se desarrollen bien estas asambleas y el derecho a la participación de la militancia".